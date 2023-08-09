مصرع سيدة أسفل عجلات قطار الصعيد في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، صباح اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات القطار بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع ربة منزل، أسفل عجلات القطار بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث في نطاق مدينة دشنا، وتبين جثة السيدة تحولت لأشلاء، ولم يستدل على هويتها.

وضع جثة السيدة داخل مستشفى دشنا

وعمل رجال الإسعاف على جمع أشلاء السيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف جهة التحقيق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تحريات المباحث لكشف هوية السيدة، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة وتسليم جثتها لذويها بعد كشف هويتها.