وزير الأوقاف يشكر محافظ دمياط لاهتمامها بحفظة القرآن الكريم

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة وتشجيعها لهم ورعايتها وحضورها لأكثر من مناسبة تتصل برعاية النشء والبرنامج التثقيفي للطفل وتكريم الأطفال المتميزين في حفظ القرآن الكريم والأنشطة الصيفية والتثقيفية المتعددة التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية لمختلف الأعمار وبخاصة النشء والشباب.

وتابع، في بيان اليوم، بأن هذا الدور يعزز بقوة روح التسامح الديني ويرسخ أسس المواطنة الرائعة ، وهذه هي مصر بلد التسامح الديني الذي يرسخ لأسس الاحترام المتبادل بين أصحاب الأديان جميعًا ويعزز مبادئ وأسس المواطنة بلا تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق ويصنع لُحمة وطنية حقيقية ، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا.

لقاء محافظ دمياط بحفظة القرآن

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف دمياط قد نظمت رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي بدمياط شملت زيارة لمكتبة مصر العامة وزيارة لمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

وفي مستهل الجولة التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 100 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة.

وأعربت «عوض» عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم، كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت الأطفال بالتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.

إشادة بجهود الأوقاف

وفي سياق متصل أعربت محافظ دمياط عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة لرعاية أبناء الوطن وتنشئتهم تنشئة دينية وسطية، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم، مؤكدة حرص المحافظة على تحقيق التعاون المستمر مع الأوقاف لتحقيق ذلك بشكل كامل، كما وجهت التحية لأسرهم على دعمهم الكبير لابنائهم لبناء جيل قوى ومستنير قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء.