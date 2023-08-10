الطلاب الوافدون يشيدون بجولة وزارة الأوقاف الترفيهية في الإسكندرية

أشاد الطلاب الوافدين بجولة وزارة الأوقاف الترفيهية بالإسكندرية مؤكدين على أنّ هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ مصر العريق، لافتين إلى أنّ مصر مهد الحضارات.

معسكر تثقيفي للطلاب الوافدين

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك لعدد 45 من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومروان مدحت عضو إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، وإبراهيم سيد عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإسلام محمد عضو المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

زيارة تثقيفية لمكتية الإسكندرية

وخلال الجولة تم تنظيم زيارة تثقيفية لمكتبة الإسكندرية، حيث تم التعرف على العديد من الأقسام العلمية بالمكتبة كما تعرف المشاركون على تاريخ مكتبة الإسكندرية وعلى وسائل الكتابة والطباعة القديمة، كما استمتعوا بعد ذلك بجولة ترفيهية بقلعة قايتباي بالإسكندرية حيث التاريخ والحضارة، ثم قاموا بزيارة مسجد أبو العباس المرسي بإلإسكندرية.

تقديم الشكر لوزارة الأوقاف

أعرب المشاركون في معسكر أبي بكر الصديق من الطلاب الوافدين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارات الممتعة مقدمين كامل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ بهم متمنين من الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.