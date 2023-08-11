«حياة كريمة» تنتهي من 553 مشروعا بالشرقية.. تجمعات سكنية وطفرة بالمرافق

عملت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» خلال الفترة الماضية على قدم وساق من أجل إنشاء العديد من الشمروعات الخدمية في قرى محافظة الشرقية بهدف التخفيف عن الأهالي، حتى وصل إجمالي مشروعات المبادرة في الشرقية إلى 553 مشروعا في قطاعات مختلفة.

183 مشروعا في قطاع الصرف الصحي

حرصت «حياة كريمة» أن تغطي مشاريعها قطاعات خدمية مختلفة، فنفذت 183 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، وتمكنت من الوصول لنسبة تنفيذ 90% لـ86 مشروعا منها، وفي قطاع مياه الشرب، وصل إجمالي المشاريع إلى 102 مشروع، منها 95 مشروعا وصلت نسبة تنفيذها لـ99%.

كما توجهت المبادرة لقطاع الطرق والمرافق، فأنشأت 36 مشروعا في هذا القطاع، و15 كوبري بنسبة تنفيذ وصلت لـ85%، بالإضافة إلى عملها على تبطين 25 ترعة، أما عن التعليم، فعملت «حياة كريمة» على تنفيذ 107 مشروعات أبنية تعليمية، ووصلت نسبة تنفيذ 106 مشروعات منها إلى 99%، و37 مشروعا بنسبة تنفيذ وصلت 100%.

مشروعات وصلت لنسبة تنفيذ 100%

وبعض المشروعات وصلت نسبة تنفيذها إلى 100%، وهي:

- موقف سيارات.

- 4 نقاط شرطة.

- 7 مشروعات في قطاع الإسعاف.

- 10 مجمعات حكومية.

- 10 مجمعات زراعية.

4 وحدات إطفاء، وصلت نسبة تنفيذ وحدتين منها إلى 88%، فضلا عن إنشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ 25%، و82 مشروعا في قطاع الكهرباء وصلت نسبة تنفيذها إلى 58%، هذا بالإضافة إلى مشروع السوق الحضاري الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 64%.

وفي إطار اهتمام «حياة كريمة»، أنشأت المبادرة 61 مشروعا، وصل 40 مشروعا منها لنسبة تنفيذ 97%، فضلا عن مشروعات قطاع الإسعاف، وكما شهدت محافظة الشرقية تنفيذ 7 مجمعات سكنية، وصلت نسبة تنفيذ 6 منها إلى 98%، وكذلك إنشاء 10 وحدات اجتماعية بنسبة تنفيذ 99%، و41 مشروعا في قطاع الغاز الطبيعي، وصلت نسبة تنفيذ 5 منها 69%.

أما عن المرافق، تمكنت حياة كريمة من تنفيذ 55 مشروعا، وصل 6 منها لنسبة تنفيذ 64%، و19 مشروعا في قطاع البريد، بلغت نسبة 13 مشروعا منها لـ75%، أما عن قطاع الاتصالات، إنشاء 41 مشروعا، بلغت نسبة تنفيذ 12 مشروعا منها لـ79%، كذا قامت المبادرة بإنشاء 79 مشروع برج محمول في محافظة الشرقية، وصل 63 منها لنسبة تنفيذ 84%.