«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان

ينظم قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، كل الأمور المتعلقة بمخططات المباني وضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بالإضافة إلى شروط البناء التي يجب الالتزام بها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كل ما يخص قانون البناء الجديد المطروح أمام البرلمان حاليا.

قانون البناء الجديد

ما هي مهام قانون قانون البناء الجديد؟

- نصت المادة 14 من قانون البناء الجديد على أن القانون ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وتعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.

كيف تعامل القانون مع المخططات التفصيلية؟

- نصت المادة 16 على أن المخططات المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، تعتمد بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

كيف تعامل القانون مع المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى؟

- اعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها.

الوحدات المحلية

ما هي صلاحية الوحدات المحلية في قانون البناء الجديد؟

- حددت المادة 17 من القانون أنه لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي.

كيف نظم القانون مهام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؟

- نص قانون البناء الجديد على أن للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق في قرار مسبب تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته.