إعلان القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بكفر الشيخ

أعلنت النقابة العامة للأطباء، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، التي يتنافس فيها 9 مرشحين، من بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن.

القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء الفرعية بكفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته النقابة العامة للأطباء، فإنّ مرشحي انتخابات نقابة الأطباء في كفر الشيخ كالتالي:

المرشحان على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ هما:

1- الدكتور أحمد الجنزوري.

2- الدكتور وائل أبو المجد محمد.

أما المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم:

1- الدكتور إبراهيم عبد المنعم.

2- الدكتور أحمد مصباح بيومي.

3- الدكتورة أماني باشا.

بينما المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم:

1- الدكتور رامي أحمد شهاب الدين.

2- الدكتور سعد محمد سعد.

3- الدكتور محمد فكري.

4- الدكتور محمود زيدان.

موعد انتخابات نقابة الأطباء

جدير بالذكر أنّ انتخابات نقابة الأطباء تنطلق في 13 أكتوبر المقبل، حيث يختار الناخب من أطباء محافظة كفر الشيخ المرشحين على منصب مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب لفرع النقابة بكفر الشيخ، ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.