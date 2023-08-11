«الداخلية» تنظم بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة

نظمت وزارة الداخلية، بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد «الحلقة السادسة - نهائي كأس مصر» بوادي الفروسية للشرطة وذلك في ضوء حرص الوزارة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

التنظيم بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية

جاء ذلك من وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية بطولتي الجمهورية «لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة - لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر» بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط والذي يعد صرحاً رياضياً يُدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية، حيث أُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار يومين بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على إتاحة أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها.

وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

توزيع الجوائز

وفي ختام الفعاليات جرى توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

إشادة بوادي الفروسية

ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.