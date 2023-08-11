«الداخلية» تضبط 331 قضية مخدرات في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 331 قضية مخدرات، 136 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83598 حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

ضبط 331 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 331 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 362 متهما ضُبط خلالها الآتىي كمية من مخدر الحشيش وزنت 127,112 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 45,3 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين وزنت 20,855 كيلو جراما.

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,350 كيلو جراما.

- كمية من مخدر الشابو وزنت 3,310 كيلو جراما.

- كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,550 كيلو جراما.

- كمية من مخدر الآيس وزنت 1,485 كيلو جراما.

- كمية من مخدر البودر وزنت 341 جراما.

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

- عدد (1519) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 136 قطعة سلاح نارى بحوزة 115 متهما، وذلك على النحو التالي:

- 9 بنادق آلية .

- 12 بندقية خرطوش .

- 5 طبنجات.

- 110 فرد محلي الصنع.

- 1153 طلقة مختلفة الأعيرة .

- 15 خزينة متنوعة .

- 230 قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 83598 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

- 333 حكم جناية.

- 27073 حكم حبس جزئي.

- 4402 حكم حبس مستأنف.

- 40886 حكم غرامة.

- 10904 مخالفة.

- في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 5 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.

- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 38 متهما.

- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 14 متهما.

- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 246 دراجة نارية مخالفة.

- فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25201 مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال فحص السائقين: فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

- تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إستمرار الحملات الأمنية.