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الداخلية تضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان في حملات أمنية

كتب:

محمد سيف
01:10 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
قوة أمنية

قوة أمنية

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية بنطاق محافظة الإسماعيلية لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان.. كما تم ضبط المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقات من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

 

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.