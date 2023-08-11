ما هي النفقة الاتفاقية ومدى حجيتها في القانون؟.. محام يجيب

يلجأ بعض الأزواج بعد الانفصال إلى الاتفاق على مبلغ معين يدفعه الزوج لطليقته في يوم محدد من كل شهر، تجنبا للسير في إجراءات التقاضي، التي قد تستمر لعدة شهور.

«الوطن»، تواصل مع بسام أبو رحمة، المحامي، لبيان ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة عقد النفقة الاتفاقية، وكيفية التصرف حال وجود أي خلاف بخصوص هذا العقد.

تفاصيل عقد النفقة

قال بسام أبو رحمة، المحامي، إن عقد النفقة الاتفاقية، كغيره من كافة العقود يلزم فيه ذكر كافة التفاصيل، سواء الأرقام القومية ومبلغ النفقة، مشيرا إلى أنه يفضل أن يذكر في عقد النفقة زيادة سنوية حتى لا تضطر طليقته لكتابة عقد جديد كل مرة، أو اللجوء للقضاء لزيادة مبلغ النفقة.

نزاع حول عقد النفقة

وأضاف أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال وجود نزاع حول تنفيذ العقد، كامتناع الزوج عن أداء النفقة في موعدها، فيحق للزوجة أن تلجأ لمحكمة الأسرة بالعقد، ليكون أساسا لحكم النفقة، وفي هذه الحالة يكون للقاضي ثلاث خيارات، هي:

- الحكم بالمبلغ الموجود في العقد وإلزام الزوج بدفعه لأنه من اشترط على نفسه هذا المبلغ.

- الحكم بمبلغ أعلى من المبلغ الموجود في العقد بعد إجراء التحريات عن دخل الزوج.

- الحكم بمبلغ أقل من المبلغ الموجود في العقد وذلك في حال عدم تيسر الزوج.