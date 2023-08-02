ما هي نفقة المتعة وكيف يتم احتسابها؟.. قانوني يجيب

كشف خبير قانوني التفاصيل المتعلقة بـ«نفقة المتعة»، مؤكدًا أنها حق للزوجة يُحدد بموجب مبلغ تُقدره المحكمة المختصة، ليُحسب مضروبًا في 24 شهرًا في تلك القيمة على أقل تقدير.

وقال المُحامي أيمن محفوظ، خبير قانوني، إنّ النفقة ليست مرتبطة بالمتعة في الأصل؛ فالزوجة المريضة أو العقيمة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته، ومن ثم حدوث الطلاق الذي لا ذنب ولا سبب للزوجة فيه، ويشترط أنّ يكون الزوج قد دخل بزوجته ليكون من حق الزوجة الحصول على تلك النفقة.

وأضاف الخبير القانوني أن نفقة المتعة هي مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق كتعويض وجبر خاطر المطلقة، وفقًا لما ورد في القانون المصري.

نفقة المتعة بسنتين علي الأقل

وأوضح محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نفقة المتعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وتحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وبحد أدنى سنتين، بمعنى أن مبلغ النفقة الطبيعية والذي يكفي احتياج الزوجة شهريا، وهو المبلغ الذي تحدده المحكمة حسب يسار الزوج في الشهر مضروب في عدد شهور المدة، بمعنى أن مبلغ النفقة الشهري للزوجة 10 جنيهات؛ فتحسب مدة الحد الأدنى لنفقه المتعة لتكون 240 جنيهًا على سبيل المثال.

النفقة لا تسقط إلا بالإبراء أو الأداء

وأشار إلى أنّ النفقات لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، بحسب الخبير القانوني؛ ففي حالة وفاة الزوج يجوز أن تستحصل مطلقته على مبلغ النفقة باعتباره دين على التركة، كما يجوز التقسيط عند التنفيذ على أموال الزوج استيفاء للدين نفقه المتعة.