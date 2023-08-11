المنصورة تستضيف البطولة الدولية للتنس بمشاركة 20 دولة

انطلقت البطولة الدولية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، ويستضيفها نادي جزيرة الورد الرياضي في المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحضور أكثر من 20 دولة، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

مشاركة 20 دولة في البطولة الدولية للتنس

وقالت مروة عبد الرحمن، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتنس والعلاقات الدولية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ البطولة الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، تستضيفها مدينة المنصورة داخل نادي جزيرة الورد الرياضي، بمشاركة 20 دولة من ضمنها «السعودية، تونس، تركيا، بريطانيا، المغرب، إسبانيا، قبرص، روسيا، أوكرانيا، كازاخستان، إيطاليا، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، سلوفاكيا، الهند، هولندا، صربيا، العراق، أوزبكستان، سوريا، البرازيل، كندا، رومانيا».

مشاركة لاعبين مصريين في البطولة الدولية للتنس

وأضافت أنه يوجد لاعبين مصريين مشاركين في هذه البطولة الدولية، وهم مصنفين من الأوائل في البطولات العالمية، ومن أبرزهم نور فتح الله للشباب، وحتى حسام للفتيات، وهما لاعبان في المنتخب المصري للناشئين، وسيشاركان في كأس العالم في دولة إسبانيا للتنس، بالإضافة إلى اللاعبة جيان إبراهيم.

وأوضحت أن البطولة الدولية بها 5 تصنيفات، والمنصورة تستضيف التصنيف الثالث «G100»، أي أنها تعادل المجموعة الثالثة، وتعني أن البطولة صعبة وقوية جدا وفيها منافسة شرسة، ويشارك فيها لاعبون أقوياء وترتيبهم الأعلى مستوى وتصنيفهم 158 على العالم.

وتابعت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتنس والعلاقات الدولية، أن البطولة الدولية تقام في المنصورة على مدار 4 سنوات متواصلة، لأن التنظيم داخل نادي جزيرة الورد الرياضي على أعلى مستوى وبلا أخطاء، ويتم مراجعة كل الملاعب بدقة، خاصة أنها تستضيف لاعبين أجانب من كل مكان، ويتم توفير كافة الخدمات والإقامة الفندقية لهم مما جعل اللاعبين والحكام الأجانب يفضلون إقامة البطولة في المنصورة.

فيما قال إبراهيم الجمل، المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، لـ«الوطن»، إن النادي يستضيف البطولة الدولية للناشئين تحت 18 عاما، وكان بها 4 بطولات دولية من الاتحاد المصري للتنس، وتتم هذه البطولة في شهر أغسطس وديسمبر 2023، حيث انطلقت المرحلة ما قبل التمهيدية وبعدها يحدث تصفيات وتصعيدات للأسماء الفائزة لتلعب في المرحلة التمهيدية ومن بعدها تتأهل في الأدوار الرئيسية للبطولة.

وأكد المدير التنفيذي للنادي، أن البطولة تمربـ3 مراحل، الأولى الدور قبل التمهيدي، والدور التمهيدي، وبعدها الأدوار الرئيسية، موضحا أن مجلس الإدارة وجميع العاملين داخل النادي قاموا بإنجازات كبيرة لتجهيز النادي على مدار 24 ساعة بالشكل الذي يليق بمحافظة الدقهلية وباسم مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ومن ضمنها وجود تعليمات بفتح صالات الألعاب الرياضية «الجيم»، وحمامات السباحة، على مدار اليوم كاملا للاعبين، ووجود وحدات العلاج الطبيعي والإسعاف والأطباء، والعمل على تذليل أي عقبات ومعوقات أو صعوبات قد تواجه اللاعب، بالإضافة إلى حجز الفنادق وتسهيل مواعيد التدريبات، موضحا وجود أكثر من 180 لاعب مصري محترف مشارك في هذه البطولة الدولية.