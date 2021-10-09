67 دولة تشارك في بطولة التنس بمجمع «سوهو الدولي» بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء المرحلة الثانية من تطوير مجمع سوهو الدولي للتنس، وشهد إحدى المباريات في الدور قبل النهائي لبطولة التنس الدولية «سيدات ورجال» والمقامة علي مجمع ملاعب سوهو الدولي للتنس.

دعاية عملية ترويجية للسياحة في مصر

وأشار، أن البطولة تأتي ضمن فعاليات الذكري 48 لنصر أكتوبر المجيد، معرباً عن سعادته الغامرة بإقامة بطولة التنس الدولية بمجمع سوهو للتنس لما لهذه اللعبة من مشجعين ومحبين علي مستوى دول العالم، مؤكدا علي الدور الذي تقوم به تلك البطولات في جذب وترويج سياحي، حيث تعتبر هي البطولة الأولى في شرم الشيخ التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس طوال العام علي مدار 10 شهور من كل عام تقريباً، ولما لتك اللعبة من حشد وتواجد جماهيري دولي، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على المشاركة وحضور لاعبين ولاعبات من دول كثيرة، وهو ما يمثل أكبر دعاية عملية ترويجية للسياحة في مصر على أرض الواقع.

67 دولة تشارك في البطولة

ويشار إلي أن بطولة شرم الشيخ سوهو سكوير الدولية للتنس هي أكبر حدث رياضي عالمي يقام في شرم الشيخ خاصة ومصر عامة.

ويشارك في البطولة هذا العام عدد 67 دولة منها في بطولة السيدات، مصر، وسويسرا، أسبانيا، هونج كونج، رومانيا، استراليا، بريطانيا، اليابان، جورجيا، كندا، ألمانيا، تايلاند، كرواتيا، الصين، فرنسا، التشيك، الهند، مقدونيا، إستونيا، هولندا، روسيا، النمسا، أوكرانيا، المجر.

وفي بطولة الرجال، مصر، لبنان، فرنسا، رومانيا، إيطاليا، كندا، فرنسا، تايوان، النمسا، التشيك، البرازيل، اليونان، بلجيكا، بيلاروسيا، فيتنام، الهند، اليابان، سلوفاكيا، أمريكا، جورجيا، أوكرانيا، استراليا، قبرص، تايلاند، بريطانيا، روسيا، هولندا، سنغافورة، سويسرا، الأرجنتين، البرازيل، النرويج، ألمانيا، إيطاليا، بولندا.

11 ملعبا للتنس بمنطقة سوهو سكوير

والتقى محافظ جنوب سيناء بعدد من اللاعبين من أمريكا وسنغافورة وإسبانيا، والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة شرم الشيخ، للمشاركة في البطولة، واستمتاعهم بمناظرها الخلابة ومناطق الغوص وجميع المقاصد السياحية بها.

كما أشاد محافظ جنوب سيناء بأعمال المرحلة الثانية من تطوير مجمع سوهو الدولي للتنس بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، والتي تضم 11 ملعباً للتنس مطابق للمواصفات لإقامة البطولات الدولية.

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية ناجي ظريف ممثل المالك لمجموعة الفنادق، و رامي رزق الله المدير التنفيذي للمجموعة، وكابتن محمود أبو المجد مدير مجمع سوهو الدولي للتنس.