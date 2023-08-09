توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023.. مجموع 367 درجة

يرغب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، خاصة الشعبية العلمية، خلال هذه الساعات، في معرفة توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023، تزامنًا مع استمرار تسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الأولى للتنسيق 2023، والتي تستقبل طلاب شعبة علمي علوم بحد ادنى 362 درجة، وشعبة علمي رياضة بحد أدنى 342 درجة و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023

ووفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، فإنَّ توقعات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023، ستقف عند 367 درجة أي بنسبة 89.5%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022 بحد أدنى 90.73%، إذ جاء تنسيق كلية علاج طبيعي 2022 في جميع جامعات المحافظات، كالتالي:

- علاج طبيعي كفر الشيخ 374 درجة.

- علاج طبيعي القاهرة 373 درجة.

- علاج طبيعي بنها 373 درجة.

- علاج طبيعي جنوب الوادي 372 درجة.

- علاج طبيعي السويس 372 درجة.

- علاج طبيعي بني سويف 372 درجة.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ستبدأ المرحلة الثانية للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية، ستنطلق خلال 72 ساعة من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وسيكون تسجيل الرغبات أيضا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.