بالأسماء.. نتائج بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا

اختتمت فعاليات بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت 26 – 27 نوفمبر الجاري، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 39 طالبًا و31 طالبة من 18 جامعة ومعهدًا، وذلك ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي 49 وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتنس.

البطولة برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة

جاء ذلك برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وهشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ومحمد رمضان مسؤول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

39 طالبًا و31 طالبة من 18 جامعة ومعهدًا ضمن المشاركين

وأسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

• سباقات الفردي طلبة:

- المركز الأول: الطالب بلال إبراهيم أبو طالب (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثاني: الطالب زياد حامد عبدالمنعم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث: الطالب علي الدين أحمد الخطيب (جامعة حلوان).

- المركز الثالث مكرر: الطالب أحمد عاطف رجب (جامعة بدر).

• سباق الفردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة دارين حسني حمدي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثاني: الطالبة بسملة إبراهيم أبوطالب (جامعة المستقبل).

- المركز الثالث: الطالبة رينا ياسر حسني (جامعة القاهرة).

- المركز الثالث مُكرر: الطالبة لمي أيمن نبيل (جامعة مصر الدولية).