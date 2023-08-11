موعد المولد النبوي 1445-2023 في السعودية.. تقاليد إحياء ذكرى سيد الخلق

يُعتبر موعد الاحتفال بالمولد النبوي في السعودية لعام 1445 هجرية، 2023 ميلادية، من الأمور التي يهتم بها كثير من المواطنين، إذ تُعد من المناسبات التي يهتم بها المسلمون حول العالم، وتعبر كل دولة عن احتفالها بذكرى ميلاد سيد الخلق على طريقتها الخاصة، ووفق عاداتها وتقاليدها.

موعد المولد النبوي في السعودية 1445-2023

ومن المتعارف عليه أن موعد المولد النبوي في السعودية لعام 1445 هجرية/ 2023 ميلادية، ثابت من ناحية التاريخ الهجري، ويكون في اليوم الـ12 من شهر ربيع الأول من كل عام، بينما يكون التاريخ الميلادي هو المتغير، ومن المتوقع أن يأتي هذا العام، وفقاً للحسابات الفلكية في المملكة، يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، مع العلم أن هذا التاريخ قد يتغير من دولة لأخرى، وفق بداية الشهور الهجرية.

تقاليد الاحتفال بالمولد النبوي في السعودية

وتحتفل المملكة العربية السعودية بالمولد النبوي، من خلال إحياء السنة النبوي، وتبدأ بفتح المساجد أمام المواطنين في غير أوقات الصلاة، وزيادة عدد الخطب والدروس الدينية، التي تتحدث عن فضائل النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وخصاله التي أنارت العالم، بالإضافة إلى القيم التي دعا إليها، من خلال رسالته، التي تدعو للمحبة والسلام، وكذلك القيم الإسلامية السمحة.

وفي إطار إحياء ذكرى سيد الخلق، عليه الصلاة والسلام، يجري إضاءة 16 حزمة ضوئية في برج الساعة بالحرم المكي، وهو أعلى برج في المملكة، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، ويصل مدى تلك الأنوار لنحو 10 كيلومترات، فيما يتم تبادل التهانئ بين أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل.

أما على المستوى الشعبي، فإن الاحتفال بميلاد خير الخلق محمد صلي الله عليه وسلم، تعتبر مناسبة عظيمة للمسلمين، يحتفلون بها كل حسب عاداته وتقاليده، لتظهر المحبة القائمة في القلوب لخير الأنام.