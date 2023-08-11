تفاصيل مخططات المدن في قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان

نظم قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية في المدن ، بناء على الشروط المحددة، وفقا لنص المادة 14 من القانون، التي تنص على أن الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، تقوم بإعداد المخططات التفصيلية في المدن، ويكون ذلك بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة.

المخططات التفصيلية للمدن

وأشارت المادة 14 من القانون إلى أن إعداد المخططات التفصيلية للمدن يكون بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون البناء الجديد

ونصت المادة 16من قانون البناء الجديد، على أن اعتماد المخططات التفصيلية يصدر لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، بقرار من المحافظ المختص.

وأوضحت المادة 16 أن يكون ذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، على أن ينشر المخطط المعتمد في الجريدة الرسمية، وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.