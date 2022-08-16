محافظ القليوبية: اعتماد 189 من المخططات التفصيلية للقرى و10 للمدن

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمناقشة موقف الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.

مستجدات الأحوزة العمرانية بالقليوبية

تضمن اجتماع محافظ القليوبية، مناقشة مستجدات الموقف الخاص بهذا الملف وفقًا للدراسات والتدقيق الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفى إطار البيان الصادر عن وزارة التنمية المحلية، هذا إلى جانب الوقوف على التطور الذى شهدته الكتل العمرانية بمراكز ومدن المحافظة، كما تم استعراض ما تم اعتماده من مخططات عمرانية للمراكز والجارى عرضه على اللجنة.

حلول للكتل العمرانية خارج الحيز العمراني

بحث الهجان، خلال الاجتماع آلية وضع حلول للكتل العمرانية الواقعة خارج الحيز العمرانى، التى ليس لها كيان إدارى، بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة لوضع منهجية محددة للعمل فى ضوئها.

وأوضح المحافظ، أن محافظة القليوبية، اعتمدت خلال الفترة السابقة عدد 189 من المخططات التفصيلية للقرى و10 مخططات استراتيجة للمدن بالمحافظة، وتم اعتماد 686 حيز عمراني للعزب، طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.واضاف "الهجان" انه سيتم قريبا البدء في تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة القليوبية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

العمل على إنهاء المخططات المتبقية

وقالت المهندسة منال زين العابدين مدير ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية، يتم العمل على قدم وساق، لإنهاء كل المخططات المتبقية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة، حيث تم تشكيل لجنة لتحديد وتحديث الاحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، وستكون الأولوية للمراكز التى تم التعامل معها فى مبادرة حياة كريمة، كاولوية أولى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة إيمان محمد فتحي مدير عام بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هالة عبد المنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية، ومديري التخطيط العمراني والمساحة على مستوى جميع مدن وأحياء المحافظة.