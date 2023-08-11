دليلك السياحي لمهرجان المانجو.. أماكن انتظار السيارات وشوادر بيع الجملة

مع اقتراب مهرجان المانجو، أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الخريطة السياحية للمهرجان وأهم الأماكن التي تساعد المواطنين من أبناء المحافظات المجاورة والأجانب للوصول إليها بكل سهولة عبر خرائط جوجل للتسهيل عليهم والوصول لأماكن الاحتفالات على مدار اليومين.

نصائح للزائرين في الإسماعيلية خلال مهرجان المانجو

وقال أحمد شجيع، منسق مهرجان المانجو في الإسماعيلية، إن المحافظة تحتفل في الثامن عشر من أغسطس الجاري ولمدة يومين بفعاليات مهرجان المانجو، والملتقى التصديري للعام الثاني على التوالي برعاية محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن اللجنة المنظمة أعدت أهم النصائح والإرشادات السياحية ليوم المهرجان في مدينة الإسماعيلية تضمنت الوصول صباحاً وزيارة الشواطئ كشاطئ الدنفاه المطل على قناة السويس مباشرة، حيث مشاهدة عبور السفن ومشاهدة خط بارليف، والاستمتاع بالسباحة في قناة السويس، وشاطئ الفيروز وشاطئ الفرنساوي الأسرة، المطلين على بحيرة التمساح.

أضاف أحمد شجيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للزائرين للإسماعيلية في وقت الظهيرة التوجه إلى طريق البلاجات، حيث سوق الأسماك وإتاحة عدة مطاعم أسماك والتوجه في الساعة الخامسة لمكان الاحتفالات والموكب الرئيسي في شارع محمد علي من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية القديم.

وأكد «شجيع»، في تصريحاته أن مناطق الاحتفالات تتضمن قوافل ثقافية وطبية، ومنافذ بيع المانجو بسعر الجملة، وتبدأ الحفلات في الثامنة مساء تمتد حتى الثانية عشرة ليلا.

خريطة الأماكن السياحية في الإسماعيلية

وأعلنت اللجنة المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن خريطة الأماكن السياحية في المحافظة تضمنت مكان متحف الإسماعيلية ويمكن الوصول إليه من هنا، ومكان فيلا دليسبس «لاتزال في الترميمات»، ويمكن الوصول إليها من هنا، كما تضمنت مكان شارع السلطان حسين وهو بمثابة ممشي سياحي وسط أهم محال محافظة الإسماعيلية، ويمكن الوصول إليه من هنا.

خريطة أهم الأماكن السياحية في الإسماعيلية

وتضمنت خريطة أهم الأماكن السياحية في الإسماعيلية، خلال مهرجان المانجو مكان كورنيش نمرة 6 ممشى سياحي، يضم حدائق واسعة بطول 3 كيلو مترات، من شارع محمد علي زحتي معدية نمرة 6، ويتخلله عدد من الفنادق ويمكن الوصول إليه من هنا، ومكان جدارية حفل افتتاح قناة السويس سنة 1869 في شارع محمد علي ويمكن الوصول إليها من هنا.

كما نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان المانجو أفضل مكان للتصوير مبنى إرشاد وتوجيه السفن ويمكن الوصول إليه من هنا، ومنافذ بيع مانجو بالمهرجان بسعر الجملة دخول مجاني من هنا، ومكان المتلقى التصديري خاص بقيادات الدولة والسفراء والدبلوماسيين وداعمي السياحة والشركات الراعية من هنا.