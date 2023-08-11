إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافد كبير من المصطافين، من عدد من المحافظات، إضافة لرحلات اليوم الواحد، وجرى توفير كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، كما تابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، مؤكداً على أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين، وحُسن معاملتهم، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

كما أشرف رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، التي شملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وإزالة الحشائش ورفع المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

شواطئ مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.