غادة عادل عن منافسة نفسها بعملين في موسم واحد: الشخصيات مختلفة

تشارك الفنانة غادة عادل، خلال موسم أفلام الصيف 2023 بعملين كوميديين الأول، هو فيلم «مرعي البريمو»، بجانب الفنان محمد هنيدي، والثاني هو فيلم «البطة الصفرا» بجانب الفنان محمد عبد الرحمن توتا.

وعن هذا الأمر قالت الفنانة غادة عادل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنها لم تخشى هذا الأمر، إطلاقا بل على العكس، كانت متحمسة للتجربتين حيث قالت «العملين بقدم فيهم شخصيتين مختلفتين عن بعضهم تماما».

غادة عادل بوجهين مختلفين في موسم أفلام الصيف

وتابعت غادة عادل، قائلة «في فيلم مرعي البريمو بقدم شخصية جملات، وهي شخصية ضعيفة جدا وغلبانة متعرفش أي حاجة في الدنيا.. كل اللي يهمها هو جوزها وخلاص».

وتابعت بأن شخصيتها في فيلم «البطة الصفرا»، على النقيض تماما، حيث إنها تقدم شخصية سيدة قوية، وهذه القوة يتخللها مزيج من الشر، تسعى من خلاله لتحقيق طموحاتها قائلة «أتمنى إن العملين الجمهور يحبهم ويحققوا نجاح كبير».

يذكر أن فيلم «مرعي البريمو» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد هنيدي وغادة عادل وعلاء مرسي ومحمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

وفيلم «البطة الصفرا» يشارك فيه عدد آخر من الفنانين، منهم محمد عبد الرحمن توتا، وغادة عادل، وصلاح عبد الله، وحسن أبو الروس، وفرح الزاهد، وغيرهم.