غادة عادل تبدأ تصوير فيلم «ماما حلوة» الشهر المقبل

تبدأ الفنانة غادة عادل تصوير مشاهد فيلم «ماما حلوة» الشهر المقبل، وذلك داخل مدينة لاس فيغاس الأمريكية، إذ ينظم المنتج محمد رشيدي، وأبطال العمل، جلسات عمل فنية، للاستقرار على أماكن ومواقع التصوير النهائية.

أبطال فيلم «ماما حلوة»

فيلم «ماما حلوة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم غادة عادل و بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وإخراج عمرو صلاح.

نشاط فني للمنتج رشيدي

ومن جهة أخرى، انتهى المنتج رشيدي من تصوير فيلم «أهل الكهف»، للدخول في مراحل الجرافيكس والمونتاج، ليكون جاهزا للعرض في دور العرض السينمائية.

ويعد فيلم «أهل الكهف» من أضخم الأعمال السينمائية، التي تعرض للجمهور خلال الفترة المقبلة، يشارك فيه كل من: خالد النبوي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وغادة عادل وريم مصطفي وهاجر أحمد وأحمد عيد وأحمد بدير وعبد الرحمن أبو زهرة.