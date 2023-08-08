غادة عادل بـ«وشين» في موسم أفلام صيف 2023

تعيش الفنانة غادة عادل، حالة من النشاط الفني، إذ تُشارك في موسم أفلام صيف 2023، والذي انطلق مع بداية شهر أغسطس الجاري، بفيلمين دفعة واحدة، وذلك بعد فترة غياب عن السينما.

وتطل غادة عادل، على جمهورها من خلال فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي انطلق اعتبارًا من يوم 2 أغسطس الجاري، وكذلك فيلم «البطة الصفرا» مع الفنان محمد عبد الرحمن «توتا» والذي سيُعرض في صالات السينما اعتبارًا من صباح غد الأربعاء.

غادة عادل زوجة محمد هنيدي في «مرعي البريمو»

وعادت غادة عادل، للتعاون مع الفنان محمد هنيدي، من خلال فيلم «مرعي البريمو»، حيث تُجسد دور زوجته خلال الأحداث، وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

ويُعد فيلم «مرعي البريمو» هو التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع غادة عادل ومحمد هنيدي، بعد فيلمي «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«بلية ودماغه العالية».

كما تُشارك غادة عادل في فيلم «البطة الصفرا»، إذ كشفت في تصريح خاص لـ«الوطن»، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها ضمن أحداث الفيلم، موضحة أنها تؤدي دور فتاة تُدعى «رشا»، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى، إلا أنها أكدت أنّ تلك التجربة تحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم «البطة الصفرا» غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وأحمد طلعت، ويشارك صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي كضيوف شرف، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إنتاج رامي السكري، وإخراج عصام نصار.