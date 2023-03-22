غادة عادل لـ قناة الحياة: «أمي ماتت وعمري سنتين ولقيت في مرات أبويا الحنية»

تحدثت الفنانة غادة عادل عن علاقتها بزوجة والدها بعد وفاة والدتها، قائلة: «لقيت فيها حضن الأم».

وقالت خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «أنا مفتكرش أمي خالص لأنها توفت عندما كنت صغيرة جدا في السن، وكان عندي سنتين عندما توفت».

وأضافت: «والدي تزوج بعد وفاة والدتي لأننا كنا أطفالا صغار ومكنش عايز إننا نعيش من غير أم».

ولفتت: «زوجة أبي مشفتش منها حاجة وحشة خالص»، مضيفة: «أنا أم حنينة بشكل كبير».

تفاصيل برنامج أنا والقناع

وانطلق برنامج «أنا والقناع» الحلقة 1، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، مساء اليوم عبر قناة الحياة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما سيُعرض عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وظهرت غادة عادل في برنامج أنا والقناع الحلقة 1، وهي تتحدث عن العديد من القضايا الشائكة الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، لعل أبرزها الحديث عن شعورها بعد وفاة والدتها خلال طفولتها، وكذلك رد فعل بعد ما زواج والدها وأصبح لها «زوجة أب».