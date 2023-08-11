عالم بـ«الأوقاف»: سيدنا محمد خلقه الله في أتم صور الكمال

قال الشيخ علي الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ الله عز وجل خلق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أتم صور الكمال، مستنداً لما ذكره وهب بن منبه الذي يقول: «قرأت إحدى وسبعين كتابا من الكتب السابقة فوجدت أنَّ الله - عز وجل - لم يعطي جميع الأنبياء من الكمال والعقل كما أعطى لرسوله محمد».

الجمال׃ طهر نسب النبي محمد

وأضاف «الجمال» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه عند التأمل في السيرة النبوية نجد أن «ابن الكلبي» يقول: «كُتب في نسب رسول الله 500 أم أي جدته وأم جدته، وهكذا في النسب والذين قاموا بإرضاع النبي كذلك، فما وجدت فيهم سفاحا من سفاح الجاهلية أو شيئاً مما كان عليه أهل الجاهلية».

الحكمة من الكمال البشري للنبي

وتابع عالم الأوقاف، أن رسول الله من صغره لم يسجد للأصنام، مشيراً إلى موقف النبي محمد من الأصنام وحديثه عنها أنه قال: «كرهتها وما كرهت شيئاً كما كرهتها»، لأن الله – عز وجل - خلقه بهذا الكمال البشري وخلقه وافياً في كل شيء ولنتعلم من كمال عقله.