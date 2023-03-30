الأمهات المثاليات بعد منحهم وسام الكمال من الطبقة الثانية: الريّس طبطب علينا

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023.

الأم المثالية بدمياط تشكر رئيس الجمهورية

من جانبها، وجّهت سمية إبراهيم عبدالعزيز، الأم المثالية على مستوى محافظة دمياط، الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه للمرأة المصرية، قائلة إنّها نشأت في أسرة بسيطة، وتحمّلت الصعب منذ صغرها: «توفي والدي منذ كان عمري 3 سنوات، وكان معاشه حينها لا يتخطى 17 جنيها، وتحملت مسؤولية أخوتي الصغار الذين عانوا من كفّ البصر».

وأضافت سمية لـ«الوطن»، أنّها بدأت العمل لمساعدة أسرتها وإعالة نفسها حتى تستطيع استكمال دراستهاـ إلى أن حصلت على بكالوريوس إعلام شعبة صحافة، وتزوجت برجل يعمل أمين مكتبة في مدرسة ابتدائية.

وتابعت الأم المثالية بمحافظة دمياط، أنّ زوجها أُصيب بالتهاب كبدي بعد زواجهما بفترة، وبعد صراع مع المرض توفي وترك لها 3 أبناء: «الأولى بالصف الثالث الإعدادي، والابن الثاني بالصف الخامس الابتدائي، والابنة الثالثة بالصف الثالث الابتدائي»، وبعدها تحمّلت الأم مسؤولية أبنائها الصغار فكانت لهما الأم والأب.

الأم المثالية بالمنوفية: الريّس بيطبطب علينا

ووجّهت سوزان منصور عبدالله، الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «الرئيس بيطبطب علينا».

وأضافت سوزان لـ«الوطن»، أنّها تزوجت، ورزقها الله بصبي وفتاة، وعاشت حياة هادئة وبسيطة واهتمت برعاية أسرتها، وعكفت على تربية أبنائها بعد وفاته قبل 22 عاما، ورعتهم وعلّمتهم، وكانت تعمل في بيع البيض والدواجن والطيور، لتوفر متطلبات أهلها في التعليم.

وتابعت سوزان: «أكرمني الله في أبنائي، والتحقوا بالجامعة، فتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على ليسانس حقوق، والابن الأصغر تخرّج وحصل على بكالوريوس هندسة».