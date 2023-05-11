عالم أزهري يكشف عبر قناة الناس صفات الرسول الجسدية: «حالة من الكمال»

قال الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالطويل البائن -أي الطويل الذي يعاب في الطول- ولا بالقصير، لأن من نظر إلى طول قوام الرسول كان يجده على أعلى حالة من الكمال، بحيث لا يعيب فيه طول ولا قصر.

بشرة الرسول بيضاء مشربة بحمرة

وأضاف «يسري»، خلال لقاء ببرنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالأبيض الأمهق أي الأبيض الذي يكون خالص البياض كالأبرص، وهذا أيضا يعاب، ولكنه كان أبيض مشرب بحمرة، كما أن الرسول لم تكن بشرته سمراء.

ولفت أن الرسول لم يكن بالجعد القطط أي لم يكن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر الخشن المتعرج ولكن شعره كان ناعما مموجا.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.