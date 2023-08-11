حكيم يجري بروفتين قبل إحياء حفله بمهرجان العلمين الجديدة

علمت «الوطن» أن النجم حكيم، من المقرر أن يجري بروفتين قبل إحياء حفل مهرجان العلمين الجديدة، المقام في مدينة العلمين، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من الحدث الكبير.

حكيم يعود من السعودية

ومن المقرر أن يعود حكيم من المملكة العربية السعودية صباح غدا السبت، لكي يبدأ الاستعداد لحفل مدينة العلمين، الذي سيقدم خلاله أغنيات ألبومه الجديد «الكبير»، الذي طرح منه حتى الآن أغنيات «مدلعة، وسيبوه».

يذكر أن حكيم سيشاركه الغناء بمهرجان العلمين، الفنان محمد محسن، في حفل يقام يوم الخميس الموافق السابع عشر من أغسطس على مسرح «العلمين أرينا».

محمد محسن يشدو مع حكيم

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان، كان قد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش، الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في «الفاشن شو».