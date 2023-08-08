يستعد الفنان حكيم لإحياء حفل غنائي كبير، الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، على هامش فعاليات مهرجان العلمين 2023.

أسعار تذاكر حفل حكيم في مهرجان العلمين

وطرح الموقع الإلكتروني لشركة «تذكرتي» أسعار تذاكر حفل حكيم في مهرجان العلمين الجديدة 2023، كما يلي.

الصالات: 65000 جنيه.

الطاولات العالية: 20000 جنيه.

العادية: 400 جنيه.

المجموعة العادية: 350 جنيها.

وروّج الفنان حكيم، لحفله بمهرجان العلمين الجديدة، عن طريق نشره برومو الحفلة، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، وعلق عليها: «جاهزين لأقوى حفلة في الصيف في مهرجان مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس 17 أغسطس 2023؟».

أغنية سيبه

وكان حكيم، طرح قبل أيام قليلة أغنية «سيبه» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى، بعد نجاح أغنيته الأخيرة «مدلعة».

وجاءت أغنية «سيبه» من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، تسجيل وميكس وماستر أحمد جودة.