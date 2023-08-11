استمرار فعاليات دوري الأندية الصغيرة في الإسكندرية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية مستمرة بمراكز شباب الإسكندرية تحت شعار «دوري الشوارع»، وتتنوع الألعاب في هذا الدوري الذي جذب عددا كبير من شباب المناطق الشعبية مما يؤكد نجاح التجربة للعام الثاني على التوالي وتتوالى أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتغطي كل ميول الشباب والفتيات والأطفال والمرأة.

تنس طاولة

وأوضحت صفاء الشريف في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية في تنس طاولة النسخة الثانية تحت شعار دوري الشوارع، كما تقام لعبة تنس الطاولة بمركز شباب الحرمين، وتجري المنافسات بين المشاركين من أعضاء مركز الشباب، بالإضافة للسماح لأبناء المنطقة المجاورة بالاشتراك بالدوري لتوسيع دائرة المشاركة، حيث يهدف إلى انتشار الرياضة في الأحياء الشعبية والساحات الصغيرة

خماسيات كرة القدم

أضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مركز شباب سموحة يشهد فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم النسخة التاسعة، وسيتم توزيع جوائز رمزية في نهاية الدوري على المشاركين بهدف نشر روح التنافس الشريف بين الشباب.

الراكت على شاطىء الأنفوشي

تقول الدكتورة صفاء الشريف، أن لعبة الراكت تعد من الرياضات القديمة التي تميزت بظهورها بقوة وتكوين فرق كثيرة، تضم جميع الفئات العمرية وتقام تدريبات رياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية، حيث أصبحت ضمن الألعاب المسجلة تحت مظلة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية وتقام لها بطولات، ومعترف بها في قانون الرياضة ويتم التدريب على شاطئ الأنفوشي.