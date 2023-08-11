رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. أحمد العوضي ينقذ شابا من الغرق بأحد الشواطئ

كتب:

خالد فرج
08:06 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

أنقذ الفنان أحمد العوضي، شابا من الغرق داخل إحدى القرى السياحية، بعد أن جرفته الأمواج للمنطقة المحظور السباحة فيها.

وقال مصدر لـ«الوطن» إن شابين وفتاتين كانوا يسبحون على شاطئ إحدى القرى السياحية، وفجأة جرفتهم الأمواج لمنطقة محظور السباحة فيها، ما دفعهم للاستنجاد بالمصطافين على الشاطئ، بحسب قوله.

وأضاف «تدخل اللايف جارد الذي أنقذ شابين وفتاة، فيما تدخل أحمد العوضي الذي كان يجلس رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ونجح في إنقاذ الشاب وعمل الإسعافات الأولية له».

آخر أعمال العوضي

يذكر أن أحمد العوضي، يقضي عطلته الصيفية رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد نجاحهما في مسلسل «ضرب نار» الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

اقرأ المزيد:

أحمد العوضي يعلن انفصاله فنيا عن ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان 2024

أحمد العوضي يستجيب لسيدة من الدويقة طلبت مقابلته: «عنيا»

أحمد العوضي يطالب الجمهور بالتبرع للطفلة «أيسل».. «محتاجة حقنة بـ2 مليون جنيه»

أحمد العوضي: حصلت على 90% في الثانوية العامة.. والنتيجة ليست نهاية المطاف
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.