عاجل.. أحمد العوضي ينقذ شابا من الغرق بأحد الشواطئ

أنقذ الفنان أحمد العوضي، شابا من الغرق داخل إحدى القرى السياحية، بعد أن جرفته الأمواج للمنطقة المحظور السباحة فيها.

وقال مصدر لـ«الوطن» إن شابين وفتاتين كانوا يسبحون على شاطئ إحدى القرى السياحية، وفجأة جرفتهم الأمواج لمنطقة محظور السباحة فيها، ما دفعهم للاستنجاد بالمصطافين على الشاطئ، بحسب قوله.

وأضاف «تدخل اللايف جارد الذي أنقذ شابين وفتاة، فيما تدخل أحمد العوضي الذي كان يجلس رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ونجح في إنقاذ الشاب وعمل الإسعافات الأولية له».

آخر أعمال العوضي

يذكر أن أحمد العوضي، يقضي عطلته الصيفية رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد نجاحهما في مسلسل «ضرب نار» الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.