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أحمد العوضي يستجيب لسيدة من الدويقة طلبت مقابلته: «عنيا»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:30 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

استجاب الفنان أحمد العوضي، لسيدة من الدويقة طلبت مقابلته، وأعاد عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، نشر فيديو للسيدة التي طالبت بمقابلته، معلقا: «عنيا».

سيدة تطلب مقابلة أحمد العوضي

وقالت السيدة في الفيديو: «السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، نفسي أقابل أحمد العوضي، وأمانة عليكم اللي يعرف يوصلني به يقولي، أنا أم رمضان من الدويقة، أنا بحبه وبعزه والله، نفسي أشوفك في أقرب وقت، أنا محتاجالك ضروري، والناس كلها بتشكر فيك وبتقول إنك في قمة الاحترام».

وحقق الفنان أحمد العوضي نجاحا كبيرا بالسباق الرمضاني الماضي، إذ شارك بمسلسل «ضرب نار» رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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بقلم أحمد عبد الرحمن