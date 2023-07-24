أحمد العوضي يطالب الجمهور بالتبرع للطفلة «أيسل».. «محتاجة حقنة بـ2 مليون جنيه»

طالب الفنان أحمد العوضي، الجمهور بمساعدة طفلة تدعى «أيسل»، مصابة بضمور العضلات.

أيسل تحتاج 2 مليون جنيه سنويا

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أيسل مريضة ضمور عضلات شوكي تحتاج علاج بـ2 مليون جنيه سنويا.. ما نقص مال من صدقة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».

واستشهد بالآية القرآنية: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون».

أيسل ياسر، القاطنة في محافظة الإسكندرية، أصيبت بمرض ضمور العضلات منذ الصغر، ومع وصولها إلى عامها التاسع أصبحت في حاجة إلى علاج سنوي مدى الحياة، وفقا لما روته والدتها سالي سمير، خلال حديثها لـ«الوطن»: «عندها علاجان، إما حقن في النخاع الشوكي والكورس العلاجي بتاعها في السنة 6 حقن الواحدة منها بـ125 ألف دولار أول سنة، و3 حقن تاني سنة، وبعدين حقنة واحدة مدى الحياة».

بداية إصابة الفتاة

وترجع بداية إصابة «أيسل» بالمرض في عمر العام والنصف فقط، كما أوضحت «سالي»: «كانت طبيعية جدا، فجأة لقيناها كل ما تمشي تقع مفيش اتزان خالص في مشيتها، روحنا لدكتور أطفال، وبعده دكتور عظام، وأخيرا لدكتور مخ وأعصاب، وهنا كانت الصدمة واكتشفنا مرض ضمور العضلات بعد مرور 3 شهور من معاناتها منه، لتواصل رحلة محاولة علاجها حتى تمكنا من فتح حساب التبرعات الحالي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي».