أحمد العوضي: حصلت على 90% في الثانوية العامة.. والنتيجة ليست نهاية المطاف

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وعبر الفنان أحمد العوضي، عن دعمه لطلاب الثانوية العامة وعائلاتهم، وأمنياته لهم بالنجاح، مشيرا إلى أن تلك المرحلة التعليمية ليست نهاية المطاف والأهم بعد الالتحاق بالكلية هو الاستعداد بشكل جيد لسوق العمل واحتياجاته، مع الاجتهاد في تطوير المهارات، لأن ذلك هو ما يصنع الفارق الحقيقي.

وكشف «العوضي» في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنه حصل على 90% في الثانوية العامة، وكان في الشعبة الأدبية، وذلك قبل دخول المجال الفني، لتحقيق حلمه في التمثيل، الذي احتاج إلى جهد كبير لتحقيقه.

أحمد العوضي ينفصل عن ياسمين عبد العزيز فنيا في موسم دراما رمضان 2024

وحقق أحمد العوضي نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل «ضرب نار» الذي حقق ردود فعل إيجابية وإشادات من قبل الجمهور والنقاد بعد عرضه، ويعتبر التجربة الدرامية الثانية التي تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد مسلسل «اللي مالوش كبير» في موسم الدراما الرمضانية 2021.

وأعلن العوضي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، انفصاله فنياً عن ياسمين عبد العزيز، في موسم دراما رمضان 2024، موضحا أن هذا لا يعني عدم عودتها للتعاون معا مرة أخرى.