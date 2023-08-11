تشغل مصاريف الكليات والمعاهد تطلع كبير من الطلاب قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولى، ويهتم الكثيرين بمعرفة مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات 2023 التي تعد الوحيدة من نوعها بين كليات الجامعات في محافظة المنوفية، ويقصدها أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين في دخول مجال السياحة.

مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات 2023

وجاءت مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات 2023، وفق المعلن العام الماضي بواقع 900 جنيه للطالب في العام، وهي مصروفات رمزية مثل باقي كليات الجامعات الحكومية، وتهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة، ورفع كفاءة الموارد المالية والبشرية، وإنتاج بحوث علمية مبتكرة، فضلا عن المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع.

أقسام كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

وتضم كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات 2023 3 أقسام علمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وهي قسم الدراسات الفندقية، وقسم الإرشاد السياحي، وقسم الدراسات السياحية، وتعمل من خلال هذه الأقسام علي ربط منظومة البحث العلمي بالكلية بمتطلبات سوق العمل وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص لدعم البحث العلمي.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.