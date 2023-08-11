مصاريف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات والأوراق المطلوبة

تشغل مصاريف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات 2023 قطاعا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور خاصة مع قرب الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى، حيث تعد الكلية من أهم الكليات لأبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة المهتمين بمجالات العمل بعد إنهاء الدراسة بالكلية.

مصاريف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما يخص الكلية، من الأوراق المطلوبة للتقديم، والأقسام، ومصاريف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات 2023 والتي تأتي 850 جنيها وفق المعلن العام الماضي، كما تضم الكلية ثلاثة أقسام وهي، قسم العلوم النفسية، وقسم العلوم التربوية، وقسم العلوم الأساسية.

الأوراق المطلوبة لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات

وحددت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، والتي جاءت علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، ليكون يوم الإثنين المقبل، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.