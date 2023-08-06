بمرتبات تصل لـ8500 جنيه.. وظائف خالية في بنكي مصر والإسكندرية

يحرص عدد من البنوك، على توفير فرص عمل للشباب، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية، حتى يتمكنوا من الحصول على الاستقلال المادي، إذ تعد وظائف البنوك، من أكثر الأمور التي يسعى خريجي الكليات والحاصلين على المؤهلات العليا للحصول عليها، بما تتيحه من مميزات لدارسي مختلف المجالات وتحديدًا خريجي التجارة وما يعادلها من شهادات.

وفر بنك مصر وبنك الإسكندرية، وظائف خالية للشباب وبمرتبات مجزية، إذ نوضح خلال هذا التقرير، تفاصيل وظائف البنوك السالف ذكرها، وفق الصفحة الرسمية لهما على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، التي جاءت كالتالي:

وظائف بنك مصر

حدد بنك مصر تفاصيل الوظائف المطلوبة، التي يمكن التقدم لها، من خلال إرسال السيرة الذاتية، كالتالي:

- مرتب يبدأ من 7500 إلى 8500 + مكافأة سنوية تصل إلى 14000 جنيه.

- الوظائف المطلوبة في إطار وظيفة الكول سنتر، إذ يرد الموظف على المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

- الوظائف متاحة للخريجين الجدد.

- يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس.

- يجب على المتقدم للوظائف إجادة اللغة الإنجليزية.

- يملك مهارات اتصال عالية.

- يوفر البنك للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- موقع العمل يكون في «الدقي- مدينة نصر- وسط البلد (موقع الشروق في المستقبل)».

وظائف بنك الإسكندرية

كما كشف بنك الإسكندرية، عن تفاصيل الوظائف المعلن عنها للراغبين في الحصول على وظيفة Senior IT Auditor، والتي جاءت كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 إلى 5 سنوات في تدقيق تكنولوجيا المعلومات والمراجعة القائمة على المخاطر.

- يجب أن يكون على دراية بأمن قواعد البيانات «Oracle SQL ،DB2»

- يجب أن يكون على دراية بأمن أنظمة التشغيل «Linux وUnix».

- يجب أن يكون لديه خلفية صلبة حول أمن أنظمة التشغيل «لينوكس ويونكس»

- يجب أن يكون على دراية بتقنيات Vmware والمحاكاة الافتراضية.