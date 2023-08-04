وظائف خالية في بنك مصر للخريجين بتقدير عام جيد

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية، للعمل في وظيفة أخصائي توظيف، إذ يسعى الكثير من الشباب إلى الالتحاق بوظائف البنوك، وتحديدا خريجو كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وأوضح بنك مصر، تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها، وكيفية التقديم، للتسهيل على الشباب فرصة الحصول على تلك الوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، التي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- تحديد مصادر وفرز المتقدمين.

- إجراء المقابلات.

- إدارة الاختبارات.

- التحقق من المراجع والخلفية.

- تقييم مؤهلات المتقدمين.

- إجراء المقابلات للوظائف الشاغرة المطلوبة.

- مراقبة برنامج نشر الوظائف الداخلية والخارجية.

- إقامة اتصالات مع المؤسسات التعليمية ووكالات التوظيف.

- المشاركة في أنشطة التوظيف مثل معارض التوظيف.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.

- أن يكون لديه مهارة التحدث باللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم للوظائف خريج جامعي بتقدير جيد كحد أدنى.

- أن يكون المتقدم للوظائف مقيم بالقاهرة.

- ألا يكون له أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يجيد المتقدم للوظائف اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات المتابعة الجيدة.

- القدرة على الفهم.

- القدرة على التكيف مع التغييرات العملية؛ وشعور قوي بالأهمية والملكية.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية قوية.

- الاهتمام الكبير بالتفاصيل.

- أن يكون لديه مهارات حل المشكلات الإبداعية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر، الدخول للصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.