وظائف خالية في بنك مصر بمكافأة سنوية تصل إلى 14 ألف جنيه

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف العالمي «لينكد إن»، عن حاجته لموظفين جدد للعمل داخل المقر الرئيسي للبنك، شرط توافر بعض المؤهلات وسنوات الخبرة للحصول على الوظيفة.

وظيفة أخصائي مركز الاتصال

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- وظيفة أخصائي مركز الاتصال تبدأ الرواتب من 7500 إلى 8500 + مكافأة سنوية تصل إلى 14000 جنيه.

- مهام الوظيفة التعامل مع جميع المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

- تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء الخارجين والداخلين لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء.

- الوظيفة متاحة للخريجين الجدد.

- درجة البكالوريوس.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يملك مهارات اتصال عالية.

- الوظيفة تتيح التأمينات الطبية والاجتماعية.

موقع العمل: الدقي - مدينة نصر - وسط البلد (موقع الشروق في المستقبل).

وظيفة أخصائي التوظيف

- 4 سنوات من الخبرة في مجال الموارد البشرية.

- يملك مهارة اللغة الإنجليزية.

- خريج جامعي بتقدير جيد (حد أدنى).

- مقيم بالقاهرة.

- لم يتم اختباره من قبل بنك مصر.

- لا أقارب حتى الدرجة الثالثة.

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثا وكتابة).

- يملك مهارات المتابعة الجيدة.

- القدرة على التكيف مع التغييرات العملية وشعور قوي بالأهمية والملكية.

- يملك مهارات تحليلية قوية، والاهتمام الكبير بالتفاصيل، ومهارات حل المشكلات الإبداعية.

وظيفة أخصائي أول التطوير التنظيمي

- يملك القرة على تصميم وتنفيذ الهياكل التنظيمية لقطاعات وفروع البنك بسبب القدرة والمراجعة والمناقشة مع المدير المباشر للوصول إلى النسخة النهائية.

- الحصول على شهادة جامعية مناسبة.

- 1 - 4 سنوات خبرة.

- تفضيل الحصول على دورات تدريبية في دورات الموارد البشرية واللغة الإنجليزية.

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثا وكتابة).