عضو بـ«التنسيقية»: الهوية الوطنية تتعرض لتغيرات مهمة بسبب سيولة المعلومات

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ قضية الهوية الوطنية تعد الأبرز في الوقت الحالي خاصةً في إطار مناقشات الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه خلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني وعرض إحصائيات التصويت الإلكتروني كانت قضية الهوية الوطنية في صدارة التصويت، بل وسبقت قضايا مثل التعليم والصحة وغيره.

مبارك: تسمية الحوت التاريخي تؤكد الحفاظ على الهوية الوطنية لمصر

وأضاف «مبارك» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه عند اكتشاف حوت تاريخي في الصحراء الغربية من قبل فريق الحفريات التابع لجامعة المنصورة تم تسمية الحفرية المكتشفة للحوت بـ«توت سيتس» ما يعزز فكرة الهوية الوطنية كأحد روافد الهوية والتي تناولتها جلسات الحوار الوطني وكذلك سبل تعزيزها.

لا لأمركة الأسماء وتقليد الغرب

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، «من الضروري التخلي عن أمركة الأسماء وتقليد الغرب في أبسط الأمور التي لا داعِ لها والهوية أحد القضايا الرئيسية الشاغلة وليست رفاهية أو قضية نخبوية على الإطلاق وهي من القضايا الرئيسية التي تشغل بال الكثير من المواطنين».

وأوضح «مبارك»، أنَّ الهوية الوطنية تتعرض لمتغير مهم وهو سيولة المعلومات في إطار ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتواصل الاجتماعي والانفتاح والعولمة، قائلاً «كل هذا يجعل هناك سيولة في الانفتاح.. أي حد قادر يتحكم في السوشيال ميديا ممكن يروج لأفكار دخيلة على المجتمع المصري.. مش عارف اللي بيكتب البوست ويروج لأفكار معينة جاي منين أو هو مين وما الهدف».