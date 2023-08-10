الدكتور هشام سلام: مصر أصبحت ضمن الكبار في مجال الحفريات الفقارية

قال الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إنه حرص على وُجود برنامج «مصر تستطيع» بالمركز، لكي ينقل حقيقة أن مصر نجحت أن تكون على مائدة الكبار في تخصص الحفريات الفقارية، واليوم تاريخي، لأننا سنعلن اكتشافاً جديداً «صنع في مصر».

جولة داخل مركز الحفريات

وأجرى «سلام»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، جولة مع الإعلامي أحمد فايق، داخل المركز وتحدث عن مجموعة من الهياكل والجماجم لكائنات مختلفة، من ضمنها جمجمة لإنسان يرجع إلى 200 أو 300 عام، وهو إنسان حديث، كما شرح له جمجمة كلب ذات أسنان مدببة، إضافة لجمجمة قطة.

اكتشاف حفريات للسمكة النفيخة من 40 مليون سنة

تحدث العالم المصري، أيضا عن جمجمة للتمساح، إضافة إلى الحوت العظيم الذي اكتشف في وادي الحيتان، بجانب السمكة «النفيخة»، بعد اكتشاف بقايا لها في وادي الحيتان، متابعا: «اكتشفنا بقايا حفريات لها من 40 مليون سنة في وادي الحيتان».