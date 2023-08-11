حبس عاطل لاتهامه بتجارة الهيروين في الإسماعيلية

أمرت نيابة التل الكبير اليوم حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وضبطه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق تقرير المعمل في أوراق القضية.

ضبط المتم

وكانت وحدة مباحث مركز القصاصين برئاسة المقدم محمد سالم، ألقت القبض على عاطل خلال حملة مكبرة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه من صغار التجار.

وأفادت تحريات النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونو مباحث القصاصين، بقيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى «ع.ط» في الثلاثينيات من العمر بتسلم كمية من المواد المخدرة بغرض بيعها، ونجحت مأمورية مكبرة في الإسماعيلية بمشاركة النقباء حماده عبدالعال وأحمد الظواهري ومحمد نصر معاونو مباحث القصاصين من إلقاء القبض على المتهم، بحوزته كمية من المواد المخدرة المضبوطة واعترف بحيازته لها بغرض الاتجار.

وبحسب تحريات ضباط المباحث الجنائية حول المتهم فإنه من أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة على ذمة قضايا سرقة بالإكراه وفرض سيطرة وحيازة المخدرات بدائرة المركز، وسبق اتهامه في العديد من القضايا بينها مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية.

محامي: المتهم قد يواجه حبس مؤبد

وقالت آية عبد السلام محامية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهم سيواجه تهمة الاتجار في المواد المخدرة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد مشيرة إلى وجود تهم سابقة ستعزز من الحكم عليه بأقصى عقوبة في محكمة الجنايات.