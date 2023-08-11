إحالة شخصين ضبط بحوزتهما مخدرات بـ5 ملايين جنيه في الإسماعيلية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية، إحالة شخصين ضبط بحوزتهما 1.5 طن بانجو بقيمة 4.8 مليون جنيه للمحاكمة، بعدما تبين من خلال جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

العقوبة القانونية للمتهمين

وأوضح المحامي أيمن محفوظ لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».

كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط شخصين في الإسماعيلية وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كمية كبيرة من المخدرات

واعترف أحد المتهمين بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تمهيداً لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، لترويجها على عملائه، وباستهداف المنطقة أمكن ضبط كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1.5 طن، وقُدرت المضبطوطات بـ4 ملايين و850 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.