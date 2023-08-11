عضو أمناء الحوار الوطني: تصور نهائي لملف انتخابات المجالس الشعبية خلال أيام

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه خلال الأيام المقبلة القليلة سيكون ملف انتخابات المجالس الشعبية قد توصل إلى تصور نهائي سواء عبر اللجان المتخصصة والتي بدورها ستقوم برفع ما توصلت إليه من مخرجات ونتائج إلى مجلس الأمناء الذي سيناقشها والذي له الحق الموافقة عليها أو التعديل فيها أو حتى رفضها.

الكشكي: إدارة الحوار الوطني تحترم اللوائح من اللحظة الأولى

وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ هذه اللوائح والمراحل التي تحترمها إدارة الحوار الوطني منذ اللحظة الأولى من إطلاق المبادرة وبعد الوصول إلى مرحلة مجلس الأمناء سيقوم المجلس إلى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحالتها لمجلس النواب وخاصة أن الأمر يتعلق بالعملية التشريعية.

زخم كبير بجلسات الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس الأمناء، «فيما يتعلق بالجلسات شهد الأسبوع الماضي زخما كبيرا داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب حول أكثر من لجنة بالتزامن كانت هناك لجان تعقد مثل لجان المحور الاقتصادي وأبرزها «الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي» و«الزراعة والأمن الغذائي» بجانب لجان السكان والهوية الوطنية وغيرها.. ومن اللجان التي كان بها توافق كبير لجنة الاستثمار التي دار بها نقاش وبانوراما كبيرة بين الخبراء الذين وصل عددهم إلى 15 متخصصا مع الحرص على إضاءة الطريق أمام المستثمر لتحفيز وجذب الاستثمارات».