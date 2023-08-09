«إكسترا نيوز» تكشف تفاصيل جلسات لجنة المحليات بالحوار الوطني اليوم (فيديو)

تحدثت شيرين مجدي مراسلة «إكسترا نيوز»، عن أبرز مناقشات الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني اليوم، قائلةً: «في هذه الأثناء تتواصل الثلاث الجلسات المتخصصة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في مدينة السادس من أكتوبر».

أنظمة متعددة للانتخابات

وأضافت مجدي في مداخلة عبر برنامج «إكسترا نيوز»: «هذه الجلسات التي تناقش إحداها لجنة المحليات التابعة للمحور السياسي سبل وآليات تطبيق انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهل ستكون بنظام القائمة المغلقة أو ستكون بنظام القائمة النسبية، وهل سيتم الجمع بين النظامين وهل سيكون بنظام القائمة المغلقة والنظام الفردي».

المادة 180 من الدستور

وتابعت، أنه يتم العمل على تحقيق الهدف من المادة 180 من الدستور والتي تحدد نسبا معينة في المجالس الشعبية، بحيث تكون 50% للعمال والفلاحين و25% للشباب و25% للمرأة، لافتةً إلى أنه في أمس الأول ناقشت لجنة المحليات الموضوع ذاته، مضافا إليها سبل وآليات اختيار المرشحين والحد من بطلان الأصوات وعدد الأعضاء في المجالس المحلية على المستويات المختلفة.