إصابة شخصين إثر سقوطهما من شرفة شقة سكنية في بورسعيد

أصيب شابان بكسور مساء اليوم إثر سقوطهما من شرفة شقة في عمارة سكنية، بمساكن الأمل بحي الضواحي ببورسعيد، بعدما اختل توازنهما في ظروف غامضة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما.

إخطار بسقوط شابين

تلقي اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام يوسف محمد عبد العظيم 17 سنة، باشتباه كسر بالفقرات واشتباه ما بعد الارتجاج وفارس محمد محمدي 16 سنة، ولا يوجد إصابات به بعد سقوطهما من أعلى، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب الأول.

تحريات المباحث النائية

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة أسباب سقوط الشابين من شقة سكنية بعمارة رقم 90 بمنطقة الأمل بحي الضواحي ببورسعيد، وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت باستكمال التحقيقات

تحقيق السيولة المرورية

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم إعادة فتح الشارع المطل عليه العمارة السكنية التي سقط منها الشابان، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت.

من جانب آخر قال المحامي جاسر المصري، أن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية التي يتم علي أساسها الحكم بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، مضيفا أنه إذا كانت سقوط الشابين من أعلى بسبب اختلال التوازن، سيتم الحكم بحفظ المحضر، وإذا تبين أن في الحادث شبهة جنائية، تتحول القضية إلى جناية الشروع في قتل.