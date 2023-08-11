رامي عياش: المهرجان ولد عملاقا وسُحرت بجمال مدينة العلمين وأشتاق دائما لجمهوري المصري

أعرب المطرب اللبنانى رامى عياش عن سعادته البالغة جراء إحيائه حفل فاشون شو للمصمم الفلبينى العالمى مايكل سينكو، والذى أقيم ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة المقام بمدينة العلمين الجديدة.

وقال «عياش» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشتاق دوماً لجمهورى المصرى، لأن المصريين يتميزون بأنهم جمهور ذواق، يحترم الفن والغناء، ويقدرون كل من هو صاحب موهبة فنية، لذلك أحب دوماً أن أحيى حفلاتى الغنائية فى مصر، وللعلم هذا الصيف أحييت أكثر من أربع حفلات فى مدينة العلمين».

وأعرب «عياش» عن اعتزازه بالغناء فى مدينة العلمين، قائلاً: «سحرتنى تلك المدينة الخلابة منذ حضورى لها، فهى مدينة رائعة، وجميلة، وأشكر المنظمين على اختيارها لإقامة المهرجان بها، فمهرجان العلمين ولد عملاقاً منذ يومه الأول».

داليا عياش: «العلمين» مدينة سياحية جميلة وتمتلك بحراً رائعاً

وبسؤاله عن دعمه لزوجته المصممة اللبنانية داليدا عياش، التى تشارك فى فاشون شو المصمم العالمى مايكل سينكو، قال عياش: «ربما ليس لدىّ شغف كبير بمتابعة عروض الأزياء بشكل دائم، نظراً لسفرى وانشغالى الدائم بأعمالى الفنية والغنائية، ولكننى جئت اليوم من أجل دعم وتشجيع زوجتى داليدا، فهى مصممة رائعة، وأنا أحب أعمالها وتصاميمها، وهى ستقدم خلال المهرجان عدداً كبيراً من أعمالها، وأنا دورى كزوج أن أدعم زوجتى وأشجعها على كل ما تفعله لأنى مؤمن بها».

وأعرب «عياش» عن سعادته البالغة للنجاح الذى حققته أغنيته الجديدة «لمة الحبايب»، التى كان قد طرحها مؤخراً مع شركة مزيكا عبر المنصات السمعية ومواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: «الأغنية حققت نجاحاً رائعاً خلال الأيام الماضية، ولا بد من توجيه شكر خاص للمنتج محمد جابر، والشاعر محمد رفاعى، والملحن والموزع جان مارى رياشى، ما زال هناك خلال الفترة المقبلة عدد كبير من الحفلات والأعمال الغنائية الجديدة».

ومن جانبها، أعربت المصممة اللبنانية داليدا عياش عن سعادتها للمشاركة فى عرض أزياء المصمم العالمى مايكل سينكو، قائلة لـ«الوطن»: «متحمسة للغاية للمشاركة فى هذا الحدث الضخم الذى يقام على أرض مدينة العلمين المصرية، ازدادت سعادتى حين ما وافق زوجى الحبيب رامى عياش على إحياء الحفل، حيث إنها مناسبة جديدة نجتمع فيها معاً».

وبسؤالها عن مدينة العلمين، قالت داليدا: «العلمين مدينة سياحية جميلة، وتمتلك بحراً رائعاً، مصر دائماً هى بلد الفن والموضة والجمال، وليس غريباً عليها أن يختارها المصمم العالمى مايكل سينكو لكى يطلق منها عرض أزيائه الجديد»، وأعربت داليدا عن حزنها العميق بسبب غيابها عن مصر طيلة الفترة الماضية: «لا أنكر مدى حزنى لانقطاعى عن مصر طيلة الفترة الماضية بسبب ظروف حملى، ولكن الحمد لله تخطيت تلك الظروف، وأصبحت قادرة على العودة لها من جديد، وأنا سعيدة بوجودى هنا مع شعب مصر الحبيب، وأن أقدم خلال الفاشون عروضى الجديدة التى أتمنى أن تنال إعجاب الحاضرين»

وأشارت إلى أنها ارتدت خلال حفل الافتتاح فستاناً من تصميم العالمى مايكل سينكو، الذى حرص على إضافة نكهة مصرية للفستان، بالإضافة إلى استايل يليق بشكلها العام، كما هنأت سيدة الأعمال ياسمين ثروت، وفريق عملها الكبير، على نجاحهم فى تنظيم الحدث.