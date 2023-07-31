«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «العالم علمين.. الجمال عدى الكلام»

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة DMC من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، الملف الذي نشر في عدد اليوم من صحيفة «الوطن» الخاص بمهرجان العلمين الجديدة بعنوان «العالم علمين.. الجمال عدى الكلام».

مهرجان العلمين يلقى قبولا عالميا

أكد الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير صحيفة «الوطن»، أهمية مهرجان العلمين الجديدة الجماهيري للغاية، إذ يلقى قبولا كبيرا لدى المواطنين جميعهم، مشيرا إلى أن منطقة العلمين جاذبة لكل المصريين والعرب والأجانب، إذ يقدم المهرجان كل يوم أمورا جديدة، متابعا أن مهرجان العلمين يقدم عروضا وحفلات وبطولات رياضية متنوعة، وهناك تجهيزات وتنظيمات طوال الوقت.

«عبدالراضي» عن فقرة إسعاد يونس بالمهرجان

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC: «أعجبني ما قالته السيدة إسعاد يونس، إذ قالت أنا أول مرة أقدم حلقة وسط جمهور ضخم، واستضافت فرقة «أيامنا الحلوة» التي تقدم أغانينا الترائية بشكل مبهج فضلا عن استضافة كريس المصري الشاب الرائع الذي أدى بصورة حسنة عروض وخدع بصرية».