إشادات بحفل الشاعري ومنير على قناة «ON».. سهرة فنية لجمهور مصر والوطن العربي

نسب مشاهدة كبيرة حققتها حفلة الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، خلال إذاعتها مساء الجمعة عبر شاشة قناة ON، إذ تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرا للتريند عبر موقع تويتر، والأعلى تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وقام حميد خلال الحفل، بغناء نخبة من أبرز أغانيه، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 20 ألف متفرج، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحفل الذي أذيع اليوم عبر شاشة قناة ON واعتبره الجمهور سهرة فنية تليفزيونية للجمهور المصري والعربي بالكامل.

أغاني حميد الشاعري في مهرجان العلمين

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء قشر البندق التي تصدرت مؤخرا تريند تيك توك، وعادت للجمهور بعد ما يزيد عن 30 عاما من غنائها بفيلم يحمل نفس اسم الأغنية، لتنتشر مجددا بين الأجيال الجديدة، والتي لم تعاصر توقيت صدور الأغنية، كما قام بغناء أغنية أجمل من كل البشر، كما غنى أحدث أغنياته لأول مرة «بالي رايق» التي سجلها خصيصا لمهرجان العلمين.

ثم شارك حميد في الغناء المطرب والملحن هيثم نبيل وهو صاحب لحن اغنية حميد الجديده بالي رايق ، غنى عيثم أغنية يا فراق وهي الأغنية التي قدمه بها حميد الشاعري للجمهور لأول مره منذ سنوات، فيما شاركت المطربة هلا رشدي مع حميد في أغنية عودة، وتفاعل الجمهور معهما تفاعبا كبيرا، واشادوا بفكرة ظهورهم على مسرح الأرينا برفقة حميد الشاعري.

واستكمل حميد الحفلة، بمشاركة الكينج محمد منير في غناء أغنية «أكيد» لأول مرة على المسرح بعد 37 عاما من تقديمها معا لضحايا الألغام في العلمين، كما غنوا عدة أغاني أخرى.

حميد الشاعري يشكر الشركة المتحدة

وشكر «حميد» العاملين الذين ساهموا في بناء مدينة العلمين الجديده وجعلوها من أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط وشكر الشركة المتحدة على التنظيم والصورة الرائعه لمهرجان العالم علمين باسم مصر أمام العالم.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري يطرح قريبا أغنية «بالي رايق» بفكرة جديدة بعد أن غناها لايف لجمهور مهرجان العلمين.