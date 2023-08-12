مصاريف كلية الحقوق جامعة السادات والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين الأسئلة التي تهم الطلاب، مصاريف كلية الحقوق جامعة السادات 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم.

مصاريف كلية الحقوق جامعة السادات

تشغل مصاريف كلية الحقوق جامعة السادات الطلاب وأولياء الأمور، التي جاءت بواقع 800 جنيه، وفق المعلن العام الماضي، كما تضم الكلية عدد كبير من الأقسام العلمية، بهدف تأهيل الطلاب إلى سوق العمل.

أقسام كلية الحقوق جامعة السادات

تضم كلية الحقوق جامعة السادات 10 أقسام، وهي، القانون العام، القانون الجنائى، الشريعة الإسلامية، القانون الدولي الخاص، قانون الإجراءات الجنائية، فلسفة القانون، القانون التجاري، القانون المدني، الاقتصاد والمالية، وقسم القانون الدولي.

وحددت كلية الحقوق جامعة السادات الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق بالكلية، وجاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.